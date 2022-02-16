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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Арахамія розповів, що очікує "слуг народу" Трухіна та Кузьміних

Арахамія розповів, що очікує "слуг народу" Трухіна та Кузьміних

Київ • УНН

 • 18916 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. На наступному засіданні фракції “Слуга народу” нардепи Олександр Трухін, фігурант справи про ДТП, і Сергій Кузьміних, якого запідозрили у справі про хабар, будуть з фракції виключені. Про це журналістам у кулуарах повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Я казав, коли ми вийшли з позачергового засідання фракції, що на черговому засіданні фракції його (Трухіна — ред.) та Кузьміних ми проголосуємо... Це, я думаю, в понеділок”, — сказав Арахамія.

Він також пообіцяв, що “зараз інші просто пріоритети, але ми це зробимо обов’язково”.

ДТП за участю нардепа Трухіна

Нещодавно у ЗМІ з’явилося розслідування про ДТП за участю нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна, а також відео нібито з місця аварії. На ньому видно, як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами: “Давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з головою МВС Денисом Монастирським. Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.

У МВС вже заявили, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України Олександра Трухіна і ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань, а всі спроби представляти суть справи так, нібито нардеп про щось намагався “домовитися” з міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності. Сам міністр також заявив, що йому ніхто не телефонував, а якби зателефонував, то отримав би нетолерантну відповідь.

У ДБР заявили, що матеріалів, опублікованих журналістами, на момент виходу розслідування в розпорядженні слідства не було. Що викликало запитання у експертів, які цікавляться, чому ДБР не запитало у поліції записи з камери. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова тим часом зареєструвала кримінальне провадження після появи нових матеріалів у справі про літню ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам НАБУ.

На тлі скандалу з відео з місця ДТП народні обранці зареєстрували проект постанови про звернення до Президента про визнання незадовільною роботи Олександра Сухачова на посаді голови Державного бюро розслідувань та звільнення.

Справа Кузьміних

Нардепа Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.

НАБУ оголосило Кузьміних у розшук. Згодом Кузьміних затримали та повідомили йому про підозру.

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