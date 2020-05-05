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Арахамія про чистки у фракції "Слуга народу": "як тільки виключимо одного - слідом побіжать 20"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після парламентських виборів потрібно було приймати імперативний мандат, тому що з ним керувати фракцією було б легше. Тепер же багато хто чекає виключення з фракції. Про це він розповів в інтерв'ю "НВ", передає УНН.

Арахамія про чистки у фракції "Слуга народу": "як тільки виключимо одного - слідом побіжать 20"

"Знаєте, фатальна помилка, яку ми зробили з самого початку - потрібно було приймати "імперативний мандат" (обмеження у діях обраної посадової особи будь-якими умовами, при порушенні яких його мандат може бути відкликаний - ред.). Зараз вже імперативний мандат неможливо прийняти, потрібно бути реалістом. З імперативним мандатом управляти фракцією було б значно легше", - заявив Арахамія.

Він вважає, що якщо фракція "Слуги народу" виключить когось (з нардепів-мажоритарників - ред.) зараз, то сильніше постраждає політсила, ніж виключені депутати.

"Насправді зараз багато хто розгойдує фракцію, чекаючи виключення. Як тільки ми виключимо одного або двох, слідом побіжать 10-15-20 з будь-яких причин. А причину депутат легко вигадає: мовляв, не згоден з якимись політичними позиціями, тиснули на нього, а він завжди хотів по-іншому... В результаті - у нас "злетить" монобільшість і ми змушені будемо йти з кимось у коаліцію", - розповів глава фракції, додавши, що "багато людей цього хочуть".

Саме з цієї причини з фракції і не виключили нардепів Максима Бужанського і Олександра Дубінського, які завдають шкоди публічному іміджу партії і фракції.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року у Верховній Раді України на пленарному засіданні повідомили про виключення з депутатської фракції "Слуга народу" народних депутатів України Антона Полякова та Анни Скороход.

Також із фракції "Слуги народу" виключили нардепа-мажоритарника Романа Іванісова, який опинився у центрі скандалу через судимість за згвалтування.

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