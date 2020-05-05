Арахамия о чистках во фракции "Слуга народа": "как только исключим одного - вслед побегут 20"

КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после парламентских выборов нужно было принимать императивный мандат, потому что с ним руководить фракцией было бы легче. Теперь же многие ожидают исключения из фракции. Об этом он рассказал в интервью "НВ", передает УНН.