Арахамія попередив деяких міністрів про можливі відставки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що від кількох міністрів очікують швидких та ефективних дій, аби уникнути їх відставок. Про це він розповів журналістам, висловивши думку, що народні депутати "правильно зробили", що не давали імунітету Кабміну, передає кореспондент УНН.
“Програму (уряду — ред.) не проголосовано, щоб не давати імунітету. Наразі минуло кілька місяців, ми правильно зробили, що не давали імунітету”, — сказав Арахамія.
За його словами, існує багато запитань до низки міністрів.
“Криза в енергетиці існує? — Існує. Криза в економіці існує? — Існує. Криза з фінансами й бюджетом існує? Ось вам усі відповіді... Якщо ми не побачимо конкретного швидкого руху й плану, їх буде змінено”, — наголосив Арахамія.
Арахамія також додав, що у нього немає чіткого, кристалічного розуміння, яким чином крок за кроком уряд має наміри виходити з кризи, тобто в інших депутатів, які ухвалюють кадрові рішення, такого розуміння ще менше.
“Тому я... збирав окремо кожного міністра й говорив: якщо не матимемо конкретного покрокового плану, у вас немає майбутнього як у міністрів”, — розповів Арахамія.
За його словами, підстав для відставки всього Кабміну наразі немає.
“Якщо будуть якісь ігрища — “ми своїх не здаємо”, то підуть всі разом... Якщо найближчим часом не отримаємо покрокового зрозумілого плану, який публічно доступний, щоб ми могли через місяць відстежити те, що обіцяли — 1, 2, 3, а зробили 1, а де тоді 2, 3? - тоді не буде майбутнього", — наголосив Арахамія.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.