Арахамія: коаліційна угода може бути підписана у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Коаліційна угода може бути підписана у вересні цього року, якщо депутати зможуть відволіктися від законодавчої діяльності і напрацюють це питання. Про це під час пресконференції заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"У нас є напрацювання коаліційної угоди, і ми хочемо, щоб всі депутати вже трохи відволіклися від законодавчої діяльності, змогли нормально приділити цьому час і напрацювати це питання разом, і в вересні ми його підпишемо", - зазначив він.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оцінив "на четвірку" роботу парламенту 9-го скликання.