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19 березня, 18:42 • 85319 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 127916 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 111523 перегляди

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19 березня, 10:24 • 126155 перегляди

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Арахамія: коаліційна угода може бути підписана у вересні

Арахамія: коаліційна угода може бути підписана у вересні

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Коаліційна угода може бути підписана у вересні цього року, якщо депутати зможуть відволіктися від законодавчої діяльності і напрацюють це питання. Про це під час пресконференції заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

"У нас є напрацювання коаліційної угоди, і ми хочемо, щоб всі депутати вже трохи відволіклися від законодавчої діяльності, змогли нормально приділити цьому час і напрацювати це питання разом, і в вересні ми його підпишемо", - зазначив він.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оцінив "на четвірку" роботу парламенту 9-го скликання.

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