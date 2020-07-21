Арахамія: коаліційна угода може бути підписана у вересні

"У нас є напрацювання коаліційної угоди, і ми хочемо, щоб всі депутати вже трохи відволіклися від законодавчої діяльності, змогли нормально приділити цьому час і напрацювати це питання разом, і в вересні ми його підпишемо", - зазначив він.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оцінив "на четвірку" роботу парламенту 9-го скликання.