Арахамія анонсував внесення до ВР законопроекту про допомогу малому і середньому бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Законопроєкт про допомогу малому і середньому бізнесу планують внести до Ради. Про це розповів керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі "Хард з Влащенко", передає УНН.
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"Сподіваємось пройти за скороченою процедурою та щоби впродовж 10 днів він був підписаний", – поділився деталями нардеп від "Слуги народу".
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження “червоного” рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцева влада має запровадити виплати через введення жорсткого карантину, а держава їх подвоїть.
В Україні, де розпочалася третя хвиля COVID-19, збільшується захворюваність та кількість госпіталізацій через цю хворобу, і регіони починають посилювати карантинні обмеження і вводити “локдауни”.