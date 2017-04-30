Аптопарк уряду поповниться електромобілями

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. “З 5 травня в секретаріаті з’являться електромобілі, ми зважимо всі недоліки, підрахуємо економію і, якщо це буде вигідно, їх кількість буде збільшено,” — повідомив О.Саєнко в ефірі ICTV в неділю ввечері, 30 квітня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В.Омелян минулого року купив авто і тримав 25 тис. євро готівкою

“Хороший крок,” — прокоментував В.Омелян.