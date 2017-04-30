Аптопарк правительства пополнится электромобилями

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко. "С 5 мая в секретариате появятся электромобили, мы взвесим все недостатки, подсчитаем экономию и, если это будет выгодно, их количество будет увеличено", - сообщил А.Саенко в эфире ICTV в воскресенье вечером, 30 апреля.

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"Хороший шаг", - прокомментировал В.Омелян.