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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аптопарк правительства пополнится электромобилями

Киев • УНН

 • 11927 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В автопарке украинского правительства появятся электромобили. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Емельян, передает УНН.

Аптопарк правительства пополнится электромобилями

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко. "С 5 мая в секретариате появятся электромобили, мы взвесим все недостатки, подсчитаем экономию и, если это будет выгодно, их количество будет увеличено", - сообщил А.Саенко в эфире ICTV в воскресенье вечером, 30 апреля.

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"Хороший шаг", - прокомментировал В.Омелян.

 

Украинские Национальные Новости

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