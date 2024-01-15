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Apple вдалася до рідкісної знижки на iPhone 15 у Китаї на тлі посилення конкуренції

Apple вдалася до рідкісної знижки на iPhone 15 у Китаї на тлі посилення конкуренції

Київ • УНН

 • 46835 перегляди

На тлі загострення конкуренції компанія Apple знизила ціни на iPhone у Китаї до 500 юанів ($70). Цей крок послідував за падінням продажів на 30% у перший тиждень 2024 року і посиленням обмежень на використання пристроїв Apple через проблеми з безпекою.

Apple запропонувала рідкісні знижки на свої iPhone у Китаї, знизивши роздрібні ціни аж на 500 юанів (70 доларів) на тлі зростаючого конкурентного тиску на найбільшому у світі ринку смартфонів, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Американський технологічний гігант знизив ціни на деякі iPhone на 5%, повідомив у понеділок його китайський сайт. Обмежена в часі акція, названа Місячним Новим роком, триватиме з 18 до 21 січня напередодні свята в середині лютого.

Продажі останньої серії телефонів Apple iPhone 15 у Китаї були набагато гіршими, ніж попередніх моделей.

Вітчизняні конкуренти, як-от Huawei Technologies і Xiaomi, пропонують конкурентоспроможні моделі, тоді як джерела повідомляють, що деякі компанії та урядові відомства обмежують використання співробітниками пристроїв Apple, що віддзеркалює обмеження уряду США на китайські додатки, з міркувань безпеки.

Продажі iPhone у Китаї впали на 30% у перший тиждень 2024 року порівняно з аналогічним періодом роком раніше, повідомили аналітики Jefferies у замітці для клієнтів, падіння становило 3% за весь 2023 рік. Аналітики очікують, що конкурентне середовище цього року стане жорсткішим.

Платформи онлайн-шопінгу, включно з Pinduoduo, з початку року знизили ціни на iPhone 15 і iPhone 15 Pro на цілих 16%.

Ніколь Пен, старший віце-президент дослідницької компанії Canalys, заявила, що знижки не стали сюрпризом, оскільки Apple перебуває під тиском необхідності збільшити продажі в усьому світі, й особливо в Китаї, на тлі посилення конкуренції та зростаючого небажання шанувальників Apple оновлюватися.

Canalys очікує, що продажі Apple цього року залишаться на колишньому рівні в усьому світі, хоча в Китаї відбудеться невелике зниження.

Доповнення

Apple, як зазначається, вже багато років не знижує ціни на свої останні iPhone. Зміна відбулася після того, як компанія здивувала ринок тим, що не підняла ціни на серію iPhone 15 під час її вересневого запуску.

Microsoft обігнала Apple як найбільша у світі компанія за ринковою капіталізацією15.01.2024, 15:13 • 74066 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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