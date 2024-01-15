Apple прибегла к редкой скидке на iPhone 15 в Китае на фоне усиления конкуренции

Apple предложила редкие скидки на свои iPhone в Китае, снизив розничные цены на целых 500 юаней (70 долларов) на фоне растущего конкурентного давления на крупнейшем в мире рынке смартфонов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Американский технологический гигант снизил цены на некоторые iPhone на 5%, сообщил в понедельник его китайский сайт. Ограниченная по времени акция, названная Лунным Новым годом, продлится с 18 по 21 января в преддверии праздника в середине февраля.

Продажи последней серии телефонов Apple iPhone 15 в Китае были намного хуже, чем предыдущих моделей.

Отечественные конкуренты, такие как Huawei Technologies и Xiaomi, предлагают конкурентоспособные модели, в то время как источники сообщают, что некоторые компании и правительственные ведомства ограничивают использование сотрудниками устройств Apple, что отзеркаливает ограничения правительства США на китайские приложения, по соображениям безопасности.

Продажи iPhone в Китае упали на 30% в первую неделю 2024 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщили аналитики Jefferies в заметке для клиентов, падение составило 3% за весь 2023 год. Аналитики ожидают, что конкурентная среда в этом году станет жестче.

Платформы онлайн-шоппинга, включая Pinduoduo, с начала года снизили цены на iPhone 15 и iPhone 15 Pro на целых 16%.

Николь Пэн, старший вице-президент исследовательской компании Canalys, заявила, что скидки не стали сюрпризом, поскольку Apple находится под давлением необходимости увеличить продажи во всем мире, и особенно в Китае, на фоне усиления конкуренции и растущего нежелания поклонников Apple обновляться.

Canalys ожидает, что продажи Apple в этом году останутся на прежнем уровне во всем мире, хотя в Китае произойдет небольшое снижение.

Дополнение

Apple, как отмечается, уже много лет не снижает цены на свои последние iPhone. Изменение произошло после того, как компания удивила рынок тем, что не подняла цены на серию iPhone 15 при ее сентябрьском запуске.

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