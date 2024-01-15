Apple прибегла к редкой скидке на iPhone 15 в Китае на фоне усиления конкуренции
На фоне обострившейся конкуренции компания Apple снизила цены на iPhone в Китае до 500 юаней ($70). Этот шаг последовал за падением продаж на 30% в первую неделю 2024 года и усилением ограничений на использование устройств Apple из-за проблем с безопасностью.
Завершили презентацию всех пунктов Формулы мира: Ермак рассказал о результатах встречи советников в Давосе
По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина, сопредседатели четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики, согласовали совместное пресс-коммюнике.
Оккупанты внедряют систему доносов через чат-бот
Оккупационная администрация временно оккупированной территории Запорожья призывает жителей доносить на своих соседей с помощью чат-бота. Такой шаг является попыткой россиян выявить тех, кто не проявляет лояльности к России.
В Индонезии эвакуировали 6,5 тыс. человек из-за извержений вулкана
Индонезия эвакуировала 6500 человек с острова Флорес из-за участившихся извержений вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Сообщений о жертвах и разрушениях нет, но, поскольку с воскресенья произошло 40 извержений, власти призывают местных жителей и туристов держаться на расстоянии 4 км от зоны извержения.
На Черниговщине из-за отравления угарным газом погибла семья с 4-летним ребенком
В Новгороде-Северском Черниговской области из-за отравления угарным газом, вероятно, из-за неправильной эксплуатации котла, погибла семья, в том числе 4-летний ребенок. Полиция проводит расследование трагедии.
"Реанимация не поможет": в Воздушных силах прокомментировали поражение вражеского Ил-22
Поражен российский самолет Ил-22 - цель уничтожена, реанимация не поможет.
Херсон под обстрелом оккупантов - ОВА
Оккупанты наносят удары по Херсону, жителей призывают оставаться в безопасных местах.
Результаты встречи в Давосе: Швейцария и Украина подписали коммюнике по безопасности
Швейцария и Украина на встрече в Давосе согласились, что безопасность Украины имеет решающее значение для глобальной и региональной стабильности.
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью, что подтвердили в областной военной администрации. Сообщается, что ракета была запущена оккупантами.
Не повторять ошибок прошлого: в Минюсте рассказали, каким должен быть договор о мире с рф
Министр юстиции Украины Денис Малюська настаивает на том, что соглашение, которое будет означать завершение войны Украины с россией, должно быть подписано с участием других стран-гарантов.