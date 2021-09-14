Apple сьогодні проведе свою традиційну вересневу презентацію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Американська компанія Apple сьогодні проведе традиційну осінню презентацію, передає УНН.
Деталі
Сьогоднішня презентація, як і декілька попередніх буде віртуально через пандемію COVID-19.
Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом. Її транслюватимуть в Apple Park.
Зокрема, на ній очікується презентація першого iPhone із внутрішньою пам’яттю 1 Тб.
Також очікують, що нове покоління Apple Watch отримає збільшену діагональ екрану – 41 мм і 45 мм.
Прогнозують, що компанія Apple презентує AirPods 3, проте AirPods 2 також і далі продаватимуть.
Доповнення
Американська компанія Apple планує встановлювати на iPhone програмне забезпечення з виявлення зображень жорстокого поводження з дітьми та порнографії.
Система безперервно скануватиме фотографії та відео користувачів iPhone і порівнювати їх з наявною базою. Завдяки новій системі, кожній фотографії надаватимуть “ваучер безпеки”, на якому буде позначено, чи є зображення підозрілим. Щойно певна кількість знімків отримуватиме позначку підозрілих, Apple дозволить розшифрувати їх. Як відомо, у разі виявлення незаконних фото або відео, відомості про це передаватимуться відповідним органам.