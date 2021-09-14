Apple сегодня проведет свою традиционную сентябрьскую презентацию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Американская компания Apple сегодня проведет традиционную осеннюю презентацию, передает УНН.
Детали
Сегодняшняя презентация, как и несколько предыдущих будет виртуальной из-за пандемии COVID-19.
Она начнется в 20:00 по киевскому времени. Ее будут транслировать в Apple Park.
В частности, на ней ожидается презентация первого iPhone с внутренней памятью 1 Тб.
Также ожидается, что новое поколение Apple Watch получит увеличенную диагональ экрана - 41 мм и 45 мм.
Прогнозируют, что компания Apple представит AirPods 3, однако AirPods 2 также и дальше будут продавать.
Дополнение
Американская компания Apple планирует устанавливать на iPhone программное обеспечение по выявлению изображений жестокого обращения с детьми и порнографии.
Система непрерывно будет сканировать фотографии и видео пользователей iPhone и сравнивать их с имеющейся базой. Благодаря новой системе, каждой фотографии будут предоставлять "ваучер безопасности", на котором будет обозначено, является ли изображение подозрительным. Только определенное количество снимков будет получать отметку подозрительных, Apple позволит расшифровать их. Как известно, в случае выявления незаконных фото или видео, сведения об этом будут передаваться соответствующим органам.