Apple прогнозує швидше зростання продажів та високий попит на iPhone, незважаючи на падіння економіки

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Акції гіганта Кремнієвої долини зросли на 3,5% через кілька годин після публікації результатів.

Хоча макроекономічні показники в усьому світі стають негативними, головний фінансовий директор Лука Маестрі сказав Reuters, що попит на iPhone, найбільше джерело доходу компанії, не впав.

Продажі телефонів у третьому фінансовому кварталі зросли на 3% до 40,7 млрд доларів. Згідно з даними Canalys, загальний світовий ринок смартфонів впав на 9% протягом останнього кварталу.

База лояльних і відносно частих клієнтів Apple дозволила їй витримувати падіння споживчих витрат краще, ніж інші бренди в минулому, і останні квартальні результати компанії свідчать про подібну закономірність.

Але Apple ризикує приєднатися до конкурентів у накопиченні непридатних для продажу запасів планшетів і ПК, якщо більше клієнтів, ніж очікувалося, відкладуть покупки через зростання інфляції та процентних ставок.

Apple заявила, що зараз у неї 860 млн абонентів її послуг, у порівнянні з 825 млн попереднього кварталу.

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Apple загрожує додаткові антимонопольні збори ЄС у розслідуванні потокової передачі музики.