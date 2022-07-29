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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 12498 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Apple прогнозує швидше зростання продажів та високий попит на iPhone, незважаючи на падіння економіки

Apple прогнозує швидше зростання продажів та високий попит на iPhone, незважаючи на падіння економіки

Київ • УНН

 • 197889 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Apple заявила, що попит на iPhone не припиняється і прогнозує швидше зростання продажів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Акції гіганта Кремнієвої долини зросли на 3,5% через кілька годин після публікації результатів.

Хоча макроекономічні показники в усьому світі стають негативними, головний фінансовий директор Лука Маестрі сказав Reuters, що попит на iPhone, найбільше джерело доходу компанії, не впав.

Продажі телефонів у третьому фінансовому кварталі зросли на 3% до 40,7 млрд доларів. Згідно з даними Canalys, загальний світовий ринок смартфонів впав на 9% протягом останнього кварталу.

База лояльних і відносно частих клієнтів Apple дозволила їй витримувати падіння споживчих витрат краще, ніж інші бренди в минулому, і останні квартальні результати компанії свідчать про подібну закономірність.

Але Apple ризикує приєднатися до конкурентів у накопиченні непридатних для продажу запасів планшетів і ПК, якщо більше клієнтів, ніж очікувалося, відкладуть покупки через зростання інфляції та процентних ставок.

Apple заявила, що зараз у неї 860 млн абонентів її послуг, у порівнянні з 825 млн попереднього кварталу.

Нагадаємо

Apple загрожує додаткові антимонопольні збори ЄС у розслідуванні потокової передачі музики.

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