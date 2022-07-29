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Apple прогнозирует скорее рост продаж и высокий спрос на iPhone, несмотря на падение экономики

Apple прогнозирует скорее рост продаж и высокий спрос на iPhone, несмотря на падение экономики

Киев • УНН

 • 197888 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Apple заявила, что спрос на iPhone не прекращается и прогнозирует скорее рост продаж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Акции гиганта Кремниевой долины выросли на 3,5% спустя несколько часов после публикации результатов.

Хотя макроэкономические показатели во всем мире становятся отрицательными, главный финансовый директор Лука Маэстри сказал Reuters, что спрос на iPhone, самый большой источник дохода компании, не упал.

Продажи телефонов в третьем финансовом квартале выросли на 3% до 40,7 млрд долларов. Согласно данным Canalys, общий мировой рынок смартфонов упал на 9% за последний квартал.

База лояльных и относительно частых клиентов Apple позволила ей выдерживать падение потребительских расходов лучше, чем другие бренды в прошлом, и последние квартальные результаты компании свидетельствуют о подобной закономерности.

Но Apple рискует присоединиться к конкурентам в накоплении непригодных для продажи запасов планшетов и ПК, если больше клиентов, чем ожидалось, отложат покупки из-за роста инфляции и процентных ставок.

Apple заявила, что сейчас у нее 860 млн абонентов ее услуг по сравнению с 825 млн предыдущего квартала.

Напомним

Apple угрожает дополнительное антимонопольное собрание ЕС в расследовании потоковой передачи музыки.

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