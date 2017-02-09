Apple презентує новий iPhone Х на честь свого ювілею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Американська корпорація Apple на честь свого 10-річчя презентує новий смартфон, вартість гаджету перевищить тисячу доларів, передає УНН з посиланням на Fastcompany.
Повідомляється, що новий iPhone 8 або iPhone X матиме 5,8-дюймовий дисплей та матиме інноваційний дизайн.
Ювілейний іPhone 8 буде оснащений новим OLED-дисплеєм, який займатиме всю передню панель телефону, та збілльшену пам’ять смартфону. Задня панель гаджета буде виготовлена, ймовірно, зі скла, а кнопки з боків телефону замінять на сенсорні вставки.
Нагадаємо, 31 грудня американська корпорація Apple скорочує виробництво iPhone 7 і 7 Plus на 10% в першому кварталі 2017 року.