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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 38095 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Apple презентує новий iPhone Х на честь свого ювілею

Київ • УНН

 • 16644 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Американська корпорація Apple на честь свого 10-річчя презентує новий смартфон, вартість гаджету перевищить тисячу доларів, передає УНН з посиланням на Fastcompany.

Apple презентує новий iPhone Х на честь свого ювілею

Повідомляється, що новий iPhone 8 або iPhone X матиме 5,8-дюймовий дисплей та матиме інноваційний дизайн.

Ювілейний іPhone 8 буде оснащений новим OLED-дисплеєм, який займатиме всю передню панель телефону, та збілльшену пам’ять смартфону. Задня панель гаджета буде виготовлена, ймовірно, зі скла, а кнопки з боків телефону замінять на сенсорні вставки.

Нагадаємо, 31 грудня американська корпорація Apple скорочує виробництво iPhone 7 і 7 Plus на 10% в першому кварталі 2017 року.

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