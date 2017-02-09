Apple представит новый iPhone Х в честь своего юбилея

Сообщается, что новый iPhone 8 или iPhone X будет иметь 5,8-дюймовый дисплей и инновационный дизайн.

Юбилейный iPhone 8 будет оснащен новым OLED-дисплеем, который будет занимать всю переднюю панель телефона, и увеличенной памятью. Задняя панель гаджета будет изготовлена, вероятно, из стекла, а кнопки по бокам телефона заменят сенсорные вставки.

Напомним, американская корпорация Apple сокращает производство iPhone 7 и 7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года.