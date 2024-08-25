Apple представить нові iPhone 10 вересня
Київ • УНН
Apple планує презентувати нові iPhone, годинники та AirPods 10 вересня. Очікується, що iPhone 16 матимуть інструменти штучного інтелекту, а продажі розпочнуться 20 вересня.
Щорічна осіння презентація продукції Apple пройде 10 вересня, а продажі розпочнуться 20-го числа, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
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За даними видання, цього дня компанія представить новітні iPhone, годинники та AirPods. Офіційно терміни ще не оголошено.
Випуск iPhone 16 має дуже важливе значення для компанії, пише агентство, у якої останнім часом "мляво" йдуть продажі смартфонів та інших пристроїв. Очікується, що у четвертому кварталі року продажі зростуть приблизно на 5% порівняно з 2023-м.
Однак більшу частину продажів прогнозують на наступний за ним квартал, який співпадає зі святковим сезоном. У цей час, очікують у компанії, виторг зросте на 7%.
Імовірно, iPhone 16 з'явиться у продажу 20 вересня. Вони матимуть набір інструментів штучного інтелекту під назвою Apple Intelligence. Загалом телефони не сильно відрізнятимуться від минулорічних моделей.
Великі зміни торкнуться годинника, навушників та персональних комп'ютерів: Apple Watch Series 10 будуть тоншими, але будуть оснащені великими екранами, на середніх в лінійці AirPods вперше з'явиться шумозаглушення, крім того, компанія планує почати перехід своїх Mac на процесори M4 цього року.