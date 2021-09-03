Apple планує запустити виробництво свого електромобіля в 2024 році - ЗМІ

Деталі

За його відомостями, в даний час керівництво компанії проводить зустрічі з азіатськими автовиробниками. Зокрема, компанія з Каліфорнії турбується про те, як вдасться гарантовано налагодити серійний випуск електромобілів Apple Car в умовах міжнародної кризи напівпровідників, які є основою для створення складної електроніки.

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Контекст

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Apple близька до домовленостей з Hyundai і Kia про початок випуску електрокарів. Передбачалося, що їх будуть виробляти на підприємстві Kia в місті Уест-Пойнт (штат Джорджія). 5 лютого агентство Bloomberg поінформувало, що присвячені цій темі консультації між компаніями припинені.