Апеляцію на запобіжний захід "мінера" столичного мосту Метро розглянуть 24 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід “мінера” столичного мосту Метро Олексія Белька 24 жовтня. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі апеляційного суду.
"У четвер, 24 жовтня, о 11:00 (відбудеться розгляд апеляційної скарги - ред.)", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, 2 жовтня суд переніс розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу “мінера” столичного мосту Метро Олексія Белька.
Як повідомлялося, адвокат “мінера” столичного мосту Метро Олексія Белька подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо його арешту.
Раніше Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід “мінеру” столичного мосту Метро Олексію Бельку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Як повідомляв УНН, за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.