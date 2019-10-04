Апеляцію на запобіжний захід "мінера" столичного мосту Метро розглянуть 24 жовтня

$41.400.13
45.840.29
ukru
Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
Ексклюзив
10:35 • 3918 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 38551 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 35955 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 36927 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 245847 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165559 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139161 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140437 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152084 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149428 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.5м/с
39%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 45589 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25665 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42598 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 41706 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 13294 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 38557 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 245853 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 200686 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 317923 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 337580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 2282 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42694 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25753 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65179 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47433 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Апеляцію на запобіжний захід "мінера" столичного мосту Метро розглянуть 24 жовтня

Київ • УНН

 • 14988 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід “мінера” столичного мосту Метро Олексія Белька 24 жовтня. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі апеляційного суду.

Апеляцію на запобіжний захід "мінера" столичного мосту Метро розглянуть 24 жовтня

"У четвер, 24 жовтня, о 11:00 (відбудеться розгляд апеляційної скарги - ред.)", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, 2 жовтня суд переніс розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу “мінера” столичного мосту Метро Олексія Белька.

Як повідомлялося, адвокат “мінера” столичного мосту Метро Олексія Белька подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо його арешту.

Раніше Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід “мінеру” столичного мосту Метро Олексію Бельку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Як повідомляв УНН, за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.41
Bitcoin
$82,620.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,229.54
Ethereum
$1,567.03