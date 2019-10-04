Апелляцию на меру пресечения "минера" столичного моста Метро рассмотрят 24 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения "минера" столичного моста Метро Алексея Белько 24 октября. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе апелляционного суда.
"В четверг, 24 октября, в 11:00 (состоится рассмотрение апелляционной жалобы - ред.)", - сказали в пресс-службе.
Напомним, 2 октября суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы относительно меры пресечения "минера" столичного моста Метро Алексея Белько.
Как сообщалось, адвокат "минера" столичного моста Метро Алексея Белько подал апелляционную жалобу на решение суда о его аресте.
Ранее Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Как сообщал УНН, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года ложно сообщил о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.