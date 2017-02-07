Апеляційний суд змінив запобіжний захід одному з фігурантів корупційної справи в Ужгородській міськраді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні, 7 лютого, рішенням Апеляційного суду Закарпатської області одному з фігурантів кримінальної справи про хабарництво в Ужгородській міській раді було змінено запобіжний захід, що частково задовільнило апеляційний позов прокуратури Закарпатської області. Про це УНН повідомила речниця Апеляційного суду Закарпатської області Мирослава Куруц.
Відтак, Олегу Громадському, якого було затримано у якості посередника на передачі йому 20 тис. грн хабара, призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 березня 2017 року з можливістю внесення застави у розмірі 64 тис. грн. Натомість прокуратура наполягала на заставі у сумі 320 тис. грн.
Нагадаємо, що рішенням Ужгородського міськрайонного суду від 27 січня сума застави для співробітника комунального підприємства “Уж-Фест” О. Громадського становила 40 тис. грн, які були внесені 30 січня. Тепер, відповідно до процедури, підозрюваний у справі має через суд повернути попередню суму застави і сплатити заново кошти, визначені апеляційним судом.
Сьогодні ж будуть розглянуті ще дві апеляційні скарги обласної прокуратури — щодо зміни запобіжних заходів підозрюваним у справі депутату Ужгородської міської ради Станіславу Пономарьову та першому заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу.
Як повідомила УНН речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович, прокуратура вимагатиме призначити підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з можливістю внесення застав у розмірі 480 тис. грн для С. Пономарьова та 800 тис. грн для І. Цапа.
Як раніше повідомляв УНН, затримано двох осіб у кримінальному провадженні про хабарництво в Ужгородській міськраді.