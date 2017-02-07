Апелляционный суд изменил меру пресечения одному из фигурантов коррупционного дела в Ужгородском горсовете
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня, 7 февраля, решением Апелляционного суда Закарпатской области одному из фигурантов уголовного дела о взяточничестве в Ужгородском городском совете была изменена мера пресечения, что частично удовлетворило апелляционный иск прокуратуры Закарпатской области. Об этом УНН сообщила спикер Апелляционного суда Закарпатской области Мирослава Куруц.
Олегу Громадскому, который был задержан в качестве посредника на передаче ему 20 тыс. грн взятки, назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 24 марта 2017 года с возможностью внесения залога в размере 64 тыс. грн. Прокуратура настаивала на залоге в сумме 320 тыс. грн.
Напомним, что решением Ужгородского горрайонного суда от 27 января сумма залога для сотрудника коммунального предприятия "Уж-Фест" О.Громадского составляла 40 тыс. грн, которые были внесены 30 января. Теперь, согласно процедуре, подозреваемый по делу должен через суд вернуть предыдущую сумму залога и оплатить заново средства, определенные апелляционным судом.
Сегодня же будут рассмотрены еще две апелляционные жалобы областной прокуратуры - по изменению меры пресечения подозреваемым по делу депутата Ужгородского городского совета Станиславу Пономареву и первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу.
Как сообщила УНН спикер прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович, прокуратура потребует назначить подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения залогов в размере 480 тыс. грн для С.Пономарева и 800 тыс. грн для И.Цапа.
Как ранее сообщал УНН, задержаны два человека в уголовном производстве о взяточничестве в Ужгородском горсовете.