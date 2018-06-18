Апеляційний суд зменшив суми застави для Сігалів до 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив арешт, але зменшив суми застави для підозрюваних в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища співвласників ТОВ “Комплекс-Агромарс” Євгену та Марині Сігалам, а також директору “Комплексу “Агромарс” Івану Зозулі до 5 млн грн кожному. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.
“Суд скасував ухвали (суду першої інстанції — ред.) і постановив нові, відповідно до яких зменшив суми застави”, — сказали у прес-службі.
У суді уточнили, що суд обрав арешт з можливістю внесення 5 млн грн застави трьом підозрюваним, а саме Марині Сігал, Євгену Сігалу та Івану Зозулі.
Як повідомляв УНН, Нацполіція затримала власників агрохолдингу за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища.
Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали у цій справі екс-регіонала Євгена Сігала, який є співвласником ТОВ “Комплекс-Агромарс”.
9 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Євгену та Марині Сігалам, а також директору комплексу Івану Зозулі у вигляді арешту з можливістю внесення застави.
За Марину Сігал внесли заставу у сумі 90 млн грн.