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Апелляционный суд уменьшил сумму залога для Сигалов до 5 млн грн

Апелляционный суд уменьшил сумму залога для Сигалов до 5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11856 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Апелляционный суд Киева оставил арест, но уменьшил сумму залога для подозреваемых в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды совладельцев ООО "Комплекс-Агромарс" Евгению и Марине Сигал, а также директору "Комплекса "Агромарс" Ивану Зозуле до 5 млн грн каждому. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отменил решения (суда первой инстанции - ред.) и установил новые, в соответствии с которыми уменьшил суммы залога", - сказали в пресс-службе.

В суде уточнили, что суд избрал арест с возможностью внесения 5 млн грн залога трем подозреваемым, а именно Марине Сигал, Евгению Сигалу и Ивану Зозуле.

Как сообщал УНН, Нацполиция задержала владельцев агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали по этому делу экс-регионала Евгения Сигала, который является совладельцем ООО "Комплекс-Агромарс".

9 июня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Евгению и Марине Сигал, а также директору комплекса Ивану Зозуле в виде ареста с возможностью внесения залога.

За Марину Сигал внесли залог в сумме 90 млн грн.

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