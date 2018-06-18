Апелляционный суд уменьшил сумму залога для Сигалов до 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Апелляционный суд Киева оставил арест, но уменьшил сумму залога для подозреваемых в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды совладельцев ООО "Комплекс-Агромарс" Евгению и Марине Сигал, а также директору "Комплекса "Агромарс" Ивану Зозуле до 5 млн грн каждому. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Суд отменил решения (суда первой инстанции - ред.) и установил новые, в соответствии с которыми уменьшил суммы залога", - сказали в пресс-службе.
В суде уточнили, что суд избрал арест с возможностью внесения 5 млн грн залога трем подозреваемым, а именно Марине Сигал, Евгению Сигалу и Ивану Зозуле.
Как сообщал УНН, Нацполиция задержала владельцев агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.
Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали по этому делу экс-регионала Евгения Сигала, который является совладельцем ООО "Комплекс-Агромарс".
9 июня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Евгению и Марине Сигал, а также директору комплекса Ивану Зозуле в виде ареста с возможностью внесения залога.
За Марину Сигал внесли залог в сумме 90 млн грн.