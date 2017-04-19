Апеляційний суд "замінували" в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні о 9:30 до поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Апеляційного суду на вул.Гайдара заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінолог зі службовим собакою. Зараз вживаються заходи щодо евакуації з приміщень відвідувачів і працівників суду, а також встановлення особи правопорушника.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, 18 квітня о 7:50 в поліцію подзвонив невідомий чоловік із заявою, що нібито в приміщенні Харківського регіонального інституту державного управління закладено вибухівку.