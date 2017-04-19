Апелляционный суд "заминировали" в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в 9:30 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда на ул.Гайдара заминировано. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой. Сейчас принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда, а также установления личности правонарушителя.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, 18 апреля в 7:50 в полицию позвонил неизвестный мужчина с заявлением, что якобы в помещении Харьковского регионального института государственного управления заложена взрывчатка.