Апелляционный суд "заминировали" в Одессе

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой. Сейчас принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда, а также установления личности правонарушителя.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 18 апреля в 7:50 в полицию позвонил неизвестный мужчина с заявлением, что якобы в помещении Харьковского регионального института государственного управления заложена взрывчатка.