Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваних у вбивстві "Сармата"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Апеляційний суд Запорізької області залишив під вартою чотирьох підозрюваних у вбивстві бердянського активіста і учасника бойових дій на Донбасі Віталія "Сармата" Олешка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.
"Апеляційний суд Запорізької області сьогодні 21 серпня 2018 року колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ у відкритому судовому засіданні розглянуто апеляційні скарги захисника Сироватки С.С., який діє в інтересах підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.12 ч. 2 ст. 115 КК, на ухвали слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 03.08.2018р., якими задоволено клопотання слідчого та до громадян М., Л., В., О. застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави", - сказано у повідомлені.
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За результатами апеляційного розгляду судом постановлено судові рішення, якими апеляційні скарги захисника Сироватки С.С залишено без задоволення, а ухвали слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 03.08.2018р – без змін.
Судові рішення оскарженню в касаційному порядку не підлягають і набирають законної сили з моменту їх проголошення.
Нагадаємо, Бердянський міськрайонний взяв під варту на 60 діб без права внесення застави чотирьох підозрюваних у вбивстві колишнього бійця АТО Віталія "Сармата" Олешка, яке сталося 31 липня в Бердянську.