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Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве "Сармата"

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Апелляционный суд Запорожской области оставил под стражей четырех подозреваемых в убийстве бердянского активиста и участника боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве "Сармата"

"Апелляционный суд Запорожской области сегодня 21 августа 2018 года коллегией судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел в открытом судебном заседании рассмотрено апелляционную жалобу защитника Сыроватки С.С., который действует в интересах подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.12 ч. 2 ст . 115 УК, на постановления следственного судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области от 03.08.2018р., которыми удовлетворено ходатайство следователя и к гражданам М., Л., В., А. применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога", - говорится в сообщении.

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По результатам апелляционного рассмотрения судом вынесено судебные решения, которыми апелляционные жалобы защитника Сыроватки С.С оставлено без удовлетворения, а решения следственного судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области от 03.08.2018р - без изменений.

Судебные решения обжалованию в кассационном порядке не подлежат и вступают в законную силу с момента их провозглашения.

Напомним, Бердянский горрайонный взял под стражу на 60 суток без права внесения залога четырех подозреваемых в убийстве бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко, которое произошло 31 июля в Бердянске.

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