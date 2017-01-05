Апеляційний суд визначив, де слухатимуть справи ще двох екс-депутатів Криму за держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Апеляційний суд Києва визначив підсудність у кримінальних провадженнях за обвинуваченням двох колишніх депутатів Верховної Ради Криму у державній зраді. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.
У прес-службі зазначили, що суд задовольнив клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим про визначення підсудності у кримінальному провадженні за обвинуваченням Р.І. Ільясова та В.М.Кличнікова.
Згідно з рішенням суду, кримільне провадження щодо колишнього депутата Р.Ільясова розглядатиме Солом’янський районний суд Києва, а щодо екс-депутата В.Кличнікова — Дніпровський районний суд Києва.
Раніше суд визначив, що справи стосовно екс-депутатів Цекова С.П., Іоффе Г.А., Заїченка А.А., Шувайникова С.І., Фікса Є.З. та Гафарова Е.С. відбуватимуться у Деснянському районному суді міста Київ, а стосовно Бахарєва К.М. відбудеться у Подільскому районному суді. Розглядання справ Нахлупіна В.Г. та Савченко С.Б. перенесено на 10.01.2017 року.
Нагадаємо, 29 грудня прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила, що направила до суду обвинувальні акти стосовно 11 колишніх депутатів Верховної Ради АРК, яким інкримінується державна зрада, а саме Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарєва К.М., Гафарова Е.С., Заїченка А.А., Ільясова Р.І., Іоффе Г.А., Кличнікова В.М., Нахлупіна В.Г., Фікса Є.З., Шувайникова С.І.
Встановлено, що у березні 2014 ці депутати Верховної Ради Криму надали допомогу та сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення “Республіка Крим”. Вказаним обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.