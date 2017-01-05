Апелляционный суд определил, где будут слушать дела еще двух экс-депутатов Крыма за госизмену
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Апелляционный суд Киева определил подсудность по уголовным процессам по обвинению двух бывших депутатов Верховного Совета Крыма в государственной измене. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
В пресс-службе отметили, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым об определении подсудности в уголовном производстве по обвинению Р.И. Ильясова и В.М.Кличникова.
Согласно решению суда, уголовное производство в отношении бывшего депутата Р.Ильясова будет рассматривать Соломенский районный суд Киева, а в отношении экс-депутата В.Кличникова - Днепровский районный суд Киева.
Ранее суд определил, что дела в отношении экс-депутатов Цекова С.П., Иоффе А., Заиченко А.А., Шувайникова С.И., Фикса Е.З. и Гафарова Е.С. будут проходить в Деснянском районном суде города, а в отношении Бахарева К.М. состоится в Подольском районном суде. Рассмотрение дел Нахлупина В.Г. и Савченко С.Б. перенесено на 10.01.2017 года.
Напомним, 29 декабря прокуратура Автономной Республики Крым сообщила, что направила в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады АРК, которым инкриминируется государственная измена, а именно Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С., Заиченко А.А., Ильясова Р.И., Иоффе А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.З., Шувайникова С.И.
Установлено, что в марте 2014 года эти депутаты Верховной Рады Крыма оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимно государственное образование "Республика Крым". Указанным обвиняемым грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.