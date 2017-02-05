Апеляційний суд США відмовив у поновленні імміграційного указу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Апеляційний суд у місті Сан-Франциско пізно ввечері 4 лютого відмовився задовольнити позов міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки, яке вимагало терміново поновити дію антиміграційного указу президента Дональда Трампа. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
Дія указу 3 лютого була призупинена на території всієї країни постановою федерального судді у місті Сіетл (штат Вашингтон) Джеймса Робарта.
Так, в Апеляційному суді США дев’ятого округу повідомили, що такий закон може нашкодити американському суспільству.
Нагадаємо, 3 лютого федеральний суддя у Сіетлі Джеймс Робарт тимчасово призупинив дію указу президента країни Дональда Трампа, яким був заборонений в’їзд до країни громадянам семи мусульманських країн, а також призупинена програма США з прийому біженців.
Державний департамент США 4 лютого заявив, що громадяни з семи мусульманських країн з діючими візами можуть в’їжджати на територію країни.
Д.Трамп назвав рішення судді про призупинку міграційного указу “смішним”.