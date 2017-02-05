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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Апеляційний суд США відмовив у поновленні імміграційного указу Д.Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Апеляційний суд у місті Сан-Франциско пізно ввечері 4 лютого відмовився задовольнити позов міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки, яке вимагало терміново поновити дію антиміграційного указу президента Дональда Трампа. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.

Апеляційний суд США відмовив у поновленні імміграційного указу Д.Трампа

Дія указу 3 лютого була призупинена на території всієї країни постановою федерального судді у місті Сіетл (штат Вашингтон) Джеймса Робарта.

Так, в Апеляційному суді США дев’ятого округу повідомили, що такий закон може нашкодити американському суспільству.

Нагадаємо, 3 лютого федеральний суддя у Сіетлі Джеймс Робарт тимчасово призупинив дію указу президента країни Дональда Трампа, яким був заборонений в’їзд до країни громадянам семи мусульманських країн, а також призупинена програма США з прийому біженців.

Державний департамент США 4 лютого заявив, що громадяни з семи мусульманських країн з діючими візами можуть в’їжджати на територію країни.

Д.Трамп назвав рішення судді про призупинку міграційного указу “смішним”.

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