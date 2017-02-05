Апелляционный суд США отказал в восстановлении иммиграционного указа Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Апелляционный суд в Сан-Франциско поздно вечером 4 февраля отказался удовлетворить иск министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, которое требовало срочно восстановить действие антимиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Действие указа 3 февраля было приостановлено на территории всей страны постановлением федерального судьи в городе Сиэтл (штат Вашингтон) Джеймса Робарта.
Так, в Апелляционном суде США девятого округа сообщили, что такой закон может навредить американскому обществу.
Напомним, 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие указа президента страны Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, а также приостановлена программа США по приему беженцев.
Государственный департамент США 4 февраля заявил, что граждане из семи мусульманских стран с действующими визами могут въезжать на территорию страны.
Д.Трамп назвал решение судьи о приостановлении миграционного указа "смешным".