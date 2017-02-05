Апелляционный суд США отказал в восстановлении иммиграционного указа Д.Трампа

Действие указа 3 февраля было приостановлено ​​на территории всей страны постановлением федерального судьи в городе Сиэтл (штат Вашингтон) Джеймса Робарта.

Так, в Апелляционном суде США девятого округа сообщили, что такой закон может навредить американскому обществу.

Напомним, 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие указа президента страны Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, а также приостановлена программа США по приему беженцев.

Государственный департамент США 4 февраля заявил, что граждане из семи мусульманских стран с действующими визами могут въезжать на территорию страны.



Д.Трамп назвал решение судьи о приостановлении миграционного указа "смешным".