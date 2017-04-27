Апеляційний суд призначив на 3 травня розгляд скарги у справі М.Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Апеляційний суд Києва призначив на 3 травня розгляд апеляційної скарги на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відмовив САП у застосування для колишнього народного депутата Миколи Мартиненка запобіжний захід у вигляді тримання з під вартою з можливістю внесення 300 млн грн застави, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.
“Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 22 квітня 2017 року про відмову у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно колишнього народного депутата України Мартиненка М.В., призначено на 03 травня 2017 року”, — йдеться у повідомленні суду.
За інформацією суду, засідання розпочнеться об 11:20, зал судового засідання № 201.
Як повідомляв УНН, 26 квітня2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка.
22 квітня суд віддав М.Мартиненка на поруки нардепам і міністрам.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.