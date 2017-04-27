Апелляционный суд назначил на 3 мая рассмотрение жалобы по делу Н.Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Апелляционный суд Киева назначил на 3 мая рассмотрение апелляционной жалобы на решение Соломенского районного суда Киева, который отказал САП в применение для бывшего народного депутата Николая Мартыненко меры пресечения в виде содержания из под стражей с возможностью внесения 300 млн грн залога, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 22 апреля 2017 об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего народного депутата Украины Мартыненко М.В., назначен на 3 мая 2017", - говорится в сообщении суда.
По информации суда, заседание начнется в 11:20, зал судебного заседания № 201.
Как сообщал УНН, 26 апреля 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, который отпустил на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко.
22 апреля суд отдал Н.Мартыненко на поруки нардепам и министрам.
Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.