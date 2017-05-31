Апеляційний суд повернув справу щодо А.Пасішника назад до суду – САП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Солом’янського районного суду столиці, який вирішив повернути обвинувальний акт щодо екс-виконавчого директора НАК “Нафтогаз України” Андрія Пасішника, передає УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“Сьогодні, 31 травня 2017 апеляційним судом міста Києва ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва... про повернення прокурору обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням Пасішника А.П. скасовано, апеляційну скаргу прокурора задоволено,” — зазначили у відомстві.
За інформацією САП, обвинувальний акт втретє повернуто до суду першої інстанції — Солом’янського районного суду м.Києва для розгляду зі стадії підготовчого засідання.
Нагадаємо, 10 квітня 2017 року Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення про повернення прокуророві обвинувального акту у кримінальному провадженні щодо екс-виконавчого директора НАК “Нафтогаз України” Андрія Пасішника.
Як повідомляв УНН, 24 лютого 2016 року детективами НАБУ було зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.344 КК України (втручання у діяльність державного діяча) щодо факту здійснення 25.01–01.02.2016 незаконного впливу А.Пасішником на А.Абромавичуса з метою зайняття посади заступника міністра. Так, 9 березня, 2016 року А.Пасішнику було повідомлено про підозру.
Водночас, розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за заявою міністра економічного розвитку і торгівлі України А.Абромавичуса за ч.2 ст.364 КК України, щодо здійснення на нього тиску з боку ряду народних депутатів України, триває.