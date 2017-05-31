Апелляционный суд вернул дело в отношении А.Пасишника назад в суд - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского районного суда столицы, который решил вернуть обвинительный акт в отношении экс-исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
“Сегодня, 31 мая 2017 апелляционным судом города Киева решение Соломенского районного суда города Киева...о возвращении прокурору обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Пасишника А.П. отменено, апелляционную жалобу прокурора удовлетворено,” — отметили в ведомстве.
По информации САП, обвинительный акт в третий раз возвращено в суд первой инстанции — Соломенского районного суда г.Киева для рассмотрения со стадии предварительного заседания.
Напомним, 10 апреля 2017 Соломенский районный суд Киева принял решение о возвращении прокурору обвинительного акта в уголовном производстве в отношении экс-исполнительного директора НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Пасишника.
Как сообщал УНН, 24 февраля 2016 года детективами НАБУ было зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.344 УК Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля) по факту осуществления 25.01-01.02.2016 незаконного влияния А.Пасишником на А.Абромавичуса с целью занятия должности заместителя министра. Так, 9 марта 2016 года А.Пасишнику было сообщено о подозрении.
В то же время, расследование в уголовном производстве, зарегистрированном по заявлению министра экономического развития и торговли Украины А.Абромавичуса по ч.2 ст.364 УК Украины, по осуществлению на него давления со стороны ряда народных депутатов Украины, продолжается.