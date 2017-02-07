Апеляційний суд на Закарпатті збільшив суму застави для підозрюваного у хабарництві депутата міськради
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні Апеляційний суд Закарпатської області, розглянувши позов обласної прокуратури на рішення слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, збільшив розмір застави для підозрюваного у хабарництві депутата Ужгородської міської ради Станіслава Пономарьова з 96 тис. до 240 тис. грн. Про це УНН повідомила речниця Апеляційного суду Закарпатської області Мирослава Куруц.
Термін тримання під вартою лишили незмінним – до 24 березня 2017 року.
Таким чином, суд частково задовольнив позовні вимоги прокуратури, яка вимагала призначити заставу у розмірі 480 тис. грн.
Нагадаємо, що у депутата міськради С.Пономарьова під час обшуку співробітниками СБУ було знайдено 800 грн чотирма міченими купюрами. Відтак депутат є підозрюваним у кримінальній справі за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабара), а саме отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах.
Посереднику, якого затримали на отриманні 20 тис. грн неправомірної вигоди, призначено суму застави у розмірі 64 тис. грн або тримання під вартою до 24 березня 2017 року. Щодо третього підозрюваного у справі – першого заступника голови Ужгородської міської ради – то прокуратура вимагатиме змінити запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою на строк 60 діб з можливістю внесення застави у 800 тис. грн. Справу розглянуть сьогодні, 7 лютого, в Апеляційному суді Закарпатської області.
Як раніше повідомляв УНН, прокуратура і СБУ розпочали обшуки в Ужгородській міськраді.