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Апелляционный суд в Закарпатской области увеличил сумму залога для подозреваемого во взяточничестве депутата горсовета

Киев • УНН

 • 6307 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня Апелляционный суд Закарпатской области, рассмотрев иск областной прокуратуры на решение следственного судьи Ужгородского горрайонного суда, увеличил размер залога для подозреваемого во взяточничестве депутата Ужгородского городского совета Станислава Пономарева с 96 тыс. до 240 тыс. грн. Об этом УНН сообщила спикер Апелляционного суда Закарпатской области Мирослава Куруц.

Апелляционный суд в Закарпатской области увеличил сумму залога для подозреваемого во взяточничестве депутата горсовета

Срок содержания под стражей оставили неизменным - до 24 марта 2017 года.

Таким образом, суд частично удовлетворил исковые требования прокуратуры, которая требовала назначить залог в размере 480 тыс. грн.

Напомним, что у депутата горсовета С.Пономарева во время обыска сотрудниками СБУ было найдено 800 грн четырьмя мечеными купюрами. Поэтому депутат является подозреваемым по уголовному делу согласно ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки), а именно получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах.

Посреднику, которого задержали на получении 20 тыс. грн неправомерной выгоды, назначена сумма залога в размере 64 тыс. грн или содержание под стражей до 24 марта 2017 года. Относительно третьего подозреваемого по делу – первого заместителя главы Ужгородского городского совета – прокуратура потребует изменить меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога в 800 тыс. грн. Дело рассмотрят сегодня, 7 февраля, в Апелляционном суде Закарпатской области.

Как ранее сообщал УНН, прокуратура и СБУ начали обыски в Ужгородском горсовете.

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