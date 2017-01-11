Апеляційний суд Києва зобов'язав повернути італійці мільйон доларів, які вона намагалась вивезти

В.Гройсман нагадав, що суд першої інстанції ухвалив рішення на користь митниці.

“Рішенням Апеляційного суду митницю зобов’язано 1 мільйон доларів повернути, а громадянку Італії визнати невинною... Представнику митниці в суді не надали слова”, — додав очільник уряду, розкритикувавши це рішення.

В.Гройсман закликав Національне антикорупційне бюро провести розслідування цієї ситуації.

Як повідомляв УНН, 24 жовтня у бізнес-терміналі міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни) митники виявили у громадянки Італії, яка відлітала приватним чартерним рейсом до Мілану, понад 26,5 млн гривень.