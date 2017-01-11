Апелляционный суд Киева обязал вернуть итальянке миллион долларов, которые она пыталась вывезти

В.Гройсман напомнил, что суд первой инстанции принял решение в пользу таможни.

"Решением Апелляционного суда таможня обязана 1 000 000 долларов вернуть, а гражданку Италии признать невиновной... Представителю таможни в суде не предоставили слова", - добавил глава правительства, раскритиковав это решение.

В.Гройсман призвал Национальное антикоррупционное бюро провести расследование этой ситуации.

Как сообщал УНН, 24 октября в бизнес-терминале международного аэропорта "Киев" (Жуляны) таможенники обнаружили у гражданки Италии, которая летала частным чартерным рейсом в Милан, более 26,5 млн гривен.