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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55123 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Апеляційний суд Києва знову відклав розгляд скарги на запобіжний захід добровольця АТО Г.Церцвадзе

Київ • УНН

 • 5906 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту добровольця АТО громадянина Грузії Гії Церцвадзе, який оголошений Росією у міжнародний розшук за підозрою у навмисному вбивстві і замаху на вбивство в 2003 році в Сочі, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент УНН.

Апеляційний суд Києва знову відклав розгляд скарги на запобіжний захід добровольця АТО Г.Церцвадзе

Розгляд скарги перенесли на середу 15 лютого.

Нагадаємо, раніше за дорученням Генеральної прокуратури України прокуратура Києва скасувала тимчасовий арешт громадянину Грузії Гії Церцвадзе.

Варто зазначити, що за даними ГПУ, Російська Федерація не надсилала Генеральній прокуратурі України запит про екстрадицію Гії Церцвадзе.

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