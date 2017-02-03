Апелляционный суд Киева снова отложил рассмотрение жалобы на меру пресечения добровольца АТО Г.Церцвадзе

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты добровольца АТО гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который объявлен Россией в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи, на меру пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент УНН.