Апеляційний суд Києва оголосив перерву у розгляді скарги "Газпрому"

Як повідомляється, дату наступного засідання наразі не визначена.

Перерву оголосили після того, як "Газпром" заявив клопотання про призначення економічної експертизи. Судді вирішили, що для розгляду цього клопотання їм треба додатково вивчити матеріали справи.

Нагадаємо, Господарський суд Києва задовольнив позов АМКУ про примусове стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу у сумі 172 млрд грн.

Як повідомляв УНН, 16 грудня російський "Газпром" подав апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Києва, який зобов'язав компанію виплатити антимонопольний штраф в розмірі 171,8 мільярда гривень (близько 6,8 мільярда доларів).