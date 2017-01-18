Апеляційний суд Києва оголосив перерву у розгляді скарги "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Київський апеляційний господарський суд оголосив перерву в розгляді апеляційної скарги ПАТ "Газпром" на рішення Антимонопольного комітету України про примусове стягнення штрафу у сумі 172 млрд грн, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Як повідомляється, дату наступного засідання наразі не визначена.
Перерву оголосили після того, як "Газпром" заявив клопотання про призначення економічної експертизи. Судді вирішили, що для розгляду цього клопотання їм треба додатково вивчити матеріали справи.
Нагадаємо, Господарський суд Києва задовольнив позов АМКУ про примусове стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу у сумі 172 млрд грн.
Як повідомляв УНН, 16 грудня російський "Газпром" подав апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Києва, який зобов'язав компанію виплатити антимонопольний штраф в розмірі 171,8 мільярда гривень (близько 6,8 мільярда доларів).