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Апелляционный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении жалобы "Газпрома"

Апелляционный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении жалобы "Газпрома"

Киев • УНН

 • 7747 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Киевский апелляционный хозяйственный суд объявил перерыв в рассмотрении апелляционной жалобы ПАО "Газпром" на решение Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании штрафа в сумме 172 млрд грн, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, дата следующего заседания пока не определена.

Перерыв объявили после того, как "Газпром" заявил ходатайство о назначении экономической экспертизы. Судьи решили, что для рассмотрения этого ходатайства им надо дополнительно изучить материалы дела.

Напомним, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" штрафа в сумме 172 млрд грн.

Как сообщал УНН, 16 декабря российский "Газпром" подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева, который обязал компанию выплатить антимонопольный штраф в размере 171,8 миллиарда гривен (около 6,8 миллиарда долларов).

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