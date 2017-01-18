Апелляционный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении жалобы "Газпрома"

Как сообщается, дата следующего заседания пока не определена.

Перерыв объявили после того, как "Газпром" заявил ходатайство о назначении экономической экспертизы. Судьи решили, что для рассмотрения этого ходатайства им надо дополнительно изучить материалы дела.

Напомним, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" штрафа в сумме 172 млрд грн.

Как сообщал УНН, 16 декабря российский "Газпром" подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева, который обязал компанию выплатить антимонопольный штраф в размере 171,8 миллиарда гривен (около 6,8 миллиарда долларов).