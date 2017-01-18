Апелляционный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении жалобы "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Киевский апелляционный хозяйственный суд объявил перерыв в рассмотрении апелляционной жалобы ПАО "Газпром" на решение Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании штрафа в сумме 172 млрд грн, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщается, дата следующего заседания пока не определена.
Перерыв объявили после того, как "Газпром" заявил ходатайство о назначении экономической экспертизы. Судьи решили, что для рассмотрения этого ходатайства им надо дополнительно изучить материалы дела.
Напомним, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" штрафа в сумме 172 млрд грн.
Как сообщал УНН, 16 декабря российский "Газпром" подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева, который обязал компанию выплатить антимонопольный штраф в размере 171,8 миллиарда гривен (около 6,8 миллиарда долларов).