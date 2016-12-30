Апеляційний суд Києва 3-4 січня визначить підсудність справ 6 кримських депутатів, яких звинувачують у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва 3-4 січня 2017 року розгляне клопотання Прокуратури Автономної Республіки Крим щодо визначення підсудності справ колишніх депутатів Верховної Ради АРК, які обвинувачуються у державній зраді, повідомив на свої сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Апеляційним судом м.Києва по 6 фігурантах вже призначено засідання на 3-4.01.2017 для розгляду питання щодо визначення суду, який буде їх розглядати",- написав Ю.Луценко.
Генпрокурор зазначив, що в ході розслідування кримінальних проваджень слідством отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року обвинувачені надали допомогу та сприяли окупації Криму.
"Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим"",- зазначив Ю.Луценко.
Депутатам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.