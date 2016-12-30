Апелляционный суд Киева 3-4 января определит подсудность дел 6 крымских депутатов, которых обвиняют в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Апелляционный суд Киева 3-4 января 2017 года рассмотрит ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым относительно определения подсудности дел бывших депутатов Верховной Рады АРК, которые обвиняются в государственной измене, сообщил на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Апелляционным судом г. Киева в отношении 6 фигурантов уже назначено заседание на 3-4.01.2017 для рассмотрения вопроса определения суда, который будет их рассматривать", - написал Ю.Луценко.
Генпрокурор отметил, что в ходе расследования уголовных производств следствием получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года обвиняемые оказали помощь и способствовали оккупации Крыма.
"В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым"", - отметил Ю.Луценко.
Депутатам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.