Апеляційний суд дозволив не закривати справу щодо М.Мартиненка - САП

“Сьогодні Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва Усатової І.А. від 11.01.2017 про зобов’язання вчинити дії по кримінальному провадженню відносно фактів отримання службовими особами ДП “НАЕК "Енергоатом", його ВП "Атомкомплект" та представниками державної влади України та іншими особами упродовж 2009-2015 років неправомірної вигоди (КК України 2001) ст.368 Ч.4 (чинна до 04.06.2014)”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, Апеляційний суд повернув захисту М.Мартиненка скаргу на бездіяльність процесуальних осіб сторони обвинувачення під час досудового розслідування.

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“Ухвала суду апеляційної інстанції набула законної сили з моменту її проголошення і касаційному оскарженню не підлягає”, — додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, 28 грудня 2015 року Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування за фактом одержання хабарів при закупівлі НАЕК “Енергоатом” обладнання у чеського акціонерного товариства “Skoda JS”.

Нагадаємо, представники Генеральної прокуратури України спільно з представникам генеральної прокуратури Чехії допитали народного депутата Миколу Мартиненка.

Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро України відкрили два провадження щодо корупції у сфері атомної енергетики. Як повідомили у прес-службі НАБУ, інформація про скоєння цих корупційних правопорушень неодноразово з’являлась у ЗМІ в контексті діяльності народного депутата України Миколи Мартиненка.