Апелляционный суд разрешил не закрывать дело в отношении Н.Мартыненко - САП

“Сегодня Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляцию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева Усатовой И.А. от 11.01.2017 об обязательстве совершить действия по уголовному производству в отношении фактов получения должностными лицами ГП “НАЭК „Энергоатом“, его ОП „Атомкомплект“ и представителями государственной власти Украины и другими лицами на протяжении 2009-2015 годов неправомерной выгоды (УК Украины 2001) 368 ч.4 (действует до 04.06.2014)”, — говорится в сообщении.

Кроме того, Апелляционный суд вернул защиты Н.Мартыненко жалобу на бездействие процессуальных лиц стороны обвинения во время досудебного расследования.

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“Постановление суда апелляционной инстанции вступило в законную силу с момента его провозглашения и кассационному обжалованию не подлежит”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 28 декабря 2015 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту получения взяток при закупке НАЭК “Энергоатом” оборудования у чешского акционерного общества “Skoda JS”.

Напомним, представители Генеральной прокуратуры Украины совместно с представителями Генеральной прокуратуры Чехии допросили народного депутата Николая Мартыненко.

Кроме того, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины открыли два производства по коррупции в сфере атомной энергетики. Как сообщили в пресс-службе НАБУ, информация о совершении этих коррупционных правонарушений неоднократно появлялась в СМИ в контексте деятельности народного депутата Украины Николая Мартыненко.