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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40665 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102396 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156710 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116550 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116529 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112552 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Апелляционный суд разрешил не закрывать дело в отношении Н.Мартыненко - САП

Апелляционный суд разрешил не закрывать дело в отношении Н.Мартыненко - САП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского районного суда Киева о закрытии уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

“Сегодня Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляцию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева Усатовой И.А. от 11.01.2017 об обязательстве совершить действия по уголовному производству в отношении фактов получения должностными лицами ГП “НАЭК „Энергоатом“, его ОП „Атомкомплект“ и представителями государственной власти Украины и другими лицами на протяжении 2009-2015 годов неправомерной выгоды (УК Украины 2001) 368 ч.4 (действует до 04.06.2014)”, — говорится в сообщении.

Кроме того, Апелляционный суд вернул защиты Н.Мартыненко жалобу на бездействие процессуальных лиц стороны обвинения во время досудебного расследования.

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“Постановление суда апелляционной инстанции вступило в законную силу с момента его провозглашения и кассационному обжалованию не подлежит”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 28 декабря 2015 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту получения взяток при закупке НАЭК “Энергоатом” оборудования у чешского акционерного общества “Skoda JS”.

Напомним, представители Генеральной прокуратуры Украины совместно с представителями Генеральной прокуратуры Чехии допросили народного депутата Николая Мартыненко.

Кроме того, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины открыли два производства по коррупции в сфере атомной энергетики. Как сообщили в пресс-службе НАБУ, информация о совершении этих коррупционных правонарушений неоднократно появлялась в СМИ в контексте деятельности народного депутата Украины Николая Мартыненко.

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