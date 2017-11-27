Апеляційний суд 4 грудня розпочне дебати сторін у справі генерала Назарова

“Суд на місці ухвалив: в судовому засіданні зробити перерву, надати час на підготовку до дебатів до 4 грудня 11:00”, — зазначається в рішенні суду.

При цьому один із суддів припустив, що дебати у справі триватимуть не менше двох днів, оскільки виступити в них крім підсудного, адвокатів, сторони обвинувачення виявило бажання багато потерпілих.

Також колегія суддів в ході судового засідання відмовила Назарову та його захисту у призначенні повторної комплексної військової комісійної експертизи через відсутність підстав у її проведенні.

Нагадаємо, 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора В.Назарова винним у недбалості за ч.3 ст.425 ККУ у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

У квітні захист оскаржив вирок. В апеляційній скарзі захист просить суд скасувати вирок і закрити кримінальне провадження проти В.Назарова.