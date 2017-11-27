Апеляційний суд 4 грудня розпочне дебати сторін у справі генерала Назарова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Апеляційний суд Дніпропетровської області 4 грудня розпочне дебати між сторонами процесу у справі оскарження генерал-майором ВПС України Віктором Назаровим, якого засуджено до семи років позбавлення волі за службову недбалість, що призвела до загибелі 49 десантників внаслідок збиття бойовиками у липні 2014 року літака ІЛ-76 під Луганськом. Таке рішення ухвалила колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області на прохання адвокатів Назарова надати час для підготовки до дебатів, передає кореспондент УНН.
“Суд на місці ухвалив: в судовому засіданні зробити перерву, надати час на підготовку до дебатів до 4 грудня 11:00”, — зазначається в рішенні суду.
При цьому один із суддів припустив, що дебати у справі триватимуть не менше двох днів, оскільки виступити в них крім підсудного, адвокатів, сторони обвинувачення виявило бажання багато потерпілих.
Також колегія суддів в ході судового засідання відмовила Назарову та його захисту у призначенні повторної комплексної військової комісійної експертизи через відсутність підстав у її проведенні.
Нагадаємо, 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора В.Назарова винним у недбалості за ч.3 ст.425 ККУ у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
У квітні захист оскаржив вирок. В апеляційній скарзі захист просить суд скасувати вирок і закрити кримінальне провадження проти В.Назарова.