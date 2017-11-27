Апелляционный суд 4 декабря начнет прения сторон по делу генерала Назарова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Апелляционный суд Днепропетровской области 4 декабря начнет дебаты между сторонами процесса по делу обжалования генерал-майором ВВС Украины Виктором Назаровым, который осужден до семи лет лишения свободы за служебную халатность, которая привела к гибели 49 десантников. Такое решение приняла коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области по просьбе адвокатов Назарова предоставить время для подготовки к дебатам, передает корреспондент УНН.
"Суд на месте постановил: в судебном заседании сделать перерыв, дать время на подготовку к дебатам до 4 декабря 11:00", - говорится в решении суда.
При этом один из судей предположил, что дебаты по делу продолжатся не менее двух дней, поскольку выступить в них кроме подсудимого, адвокатов, стороны обвинения выразили желание многие пострадавшие.
Также коллегия судей в ходе судебного заседания отказала Назарову и его защите в назначении повторной комплексной военной комиссионной экспертизы из-за отсутствия оснований в ее проведении.
Напомним, 27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора В.Назарова виновным в халатности по ч.3 ст.425 УК по делу о сбивания Ил-76 и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.
В апреле защита обжаловала приговор. В апелляционной жалобе защита просит суд отменить приговор и закрыть уголовное производство против В.Назарова.
По мнению потерпевших, военный виноват в катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.